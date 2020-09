Calciomercato Juventus, colpo in Serie A: affare in chiusura (Di martedì 15 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – I giorni passano ed il Calciomercato continua a riempire la carta stampata e la bocca dei giornalisti. Tutti i club si starebbero muovendo per come possono, per preparare le proprie rose alla nuova stagione, senza però dissanguare i propri conti. La crisi sanitaria che ha colpito il mondo ha ridimensionato le economie delle squadre, senza alcuna eccezione. Anche per la Juventus varrebbe la regola di “cedere prima di acquistare”, cosa che già in passato si è mostrata pesante ostacolo. Ma il nuovo corso guidato da Andrea Pirlo si sarebbe proposto di partire con auspici migliori di quelli intravisti sul finale della scorsa stagione. Proprio dal mercato della Juve il neo-tecnico bianconero aspetta rinforzi, che si possano conformare alla sua idea tattica. ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 15 settembre 2020) NEWS– I giorni passano ed ilcontinua a riempire la carta stampata e la bocca dei giornalisti. Tutti i club si starebbero muovendo per come possono, per preparare le proprie rose alla nuova stagione, senza però dissanguare i propri conti. La crisi sanitaria che ha colpito il mondo ha ridimensionato le economie delle squadre, senza alcuna eccezione. Anche per lavarrebbe la regola di “cedere prima di acquistare”, cosa che già in passato si è mostrata pesante ostacolo. Ma il nuovo corso guidato da Andrea Pirlo si sarebbe proposto di partire con auspici migliori di quelli intravisti sul finale della scorsa stagione. Proprio dal mercato della Juve il neo-tecnico bianconero aspetta rinforzi, che si possano conformare alla sua idea tattica. ...

