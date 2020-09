Accordo Emirati-Bahrein per ripresa relazioni con Israele. Iran: “Errore strategico” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein hanno firmato a Washington la normalizzazione dei rapporti con Isreale con gli "Accordi di Abramo". Il presidente Usa Donald Trump ha ospitato la cerimonia a cui hanno preso parte il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, il ministro degli Esteri Emiratino, Abdullah bin Zayed al-Nahyan e l'omologo del Bahrein, Abdullatif Al Zayani. Nel corso del meeting, Trump ha annunciato che altri 5-6 paesi si unIranno all'Accordo con Israele e "stiamo dialogando con i palestinesi, anche loro lo faranno". Israele "sta ottenendo la pace", ha detto Trump e "molti Paesi sono pronti a seguire" l'esempio degli Emirati e concordare la pace con Israele, perché "sono stanchi di combattere" e "ci ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 settembre 2020) GliArabi Uniti e ilhanno firmato a Washington la normalizzazione dei rapporti con Isreale con gli "Accordi di Abramo". Il presidente Usa Donald Trump ha ospitato la cerimonia a cui hanno preso parte il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, il ministro degli Esterino, Abdullah bin Zayed al-Nahyan e l'omologo del, Abdullatif Al Zayani. Nel corso del meeting, Trump ha annunciato che altri 5-6 paesi si unno all'cone "stiamo dialogando con i palestinesi, anche loro lo faranno"."sta ottenendo la pace", ha detto Trump e "molti Paesi sono pronti a seguire" l'esempio deglie concordare la pace con, perché "sono stanchi di combattere" e "ci ...

matteosalvinimi : Questo storico accordo per la pace in Medio Oriente è una splendida notizia. Oggi a Washington con il presidente… - AnnalisaChirico : L’accordo firmato con Bahrein, dopo quello con Emirati arabi, segna inizio di una nuova normalità per Israele come… - Maumol : Credo che sia un momento emozionante, fino ad adesso lo Stato d'Israele era in pace solamente con due stati, Egitto… - SernesiAnna : RT @GuidoCrosetto: Pensate se l’accordo Israele, Emirati e Bahrein fosse stato firmato sotto Obama, quanto e come ne avremmo parlato. Perc… - lory_bel : RT @GuidoCrosetto: Pensate se l’accordo Israele, Emirati e Bahrein fosse stato firmato sotto Obama, quanto e come ne avremmo parlato. Perc… -