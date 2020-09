Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBREORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL5-PISA, LA CIRCONE E’ SOSPESA A CAUSA DELL’INVESTIMENTO DI UNA PERSONA TRA LIVORNO CENTRALE E ANTIGNANO; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL ...