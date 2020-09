Ultime Notizie Roma del 14-09-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 14 settembre in studio Ferrigno è aperta la scuola oggi in 12 regioni nella provincia di Trento tornati in classe 5,6 milioni di studenti materiale inaugura l’anno scolastico a voi nel padovano il premier Conte dice che si tratta di una giornata importante per la comunità nazionale e poi guardiamo con fiducia entusiasmo annuncia Questa sera faremo già un primo bilancio sottolinea che mai come quest’anno stiamo investendo molto a scuola per amministra Lucia Azzolina quella di oggi sarà una bellissima giornata e ti via Berlusconi lascia l’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato dal 3 settembre anche questa volta L’ho scampata alle parole del premier rifinito questa la prova più pericolosa della sua vita In Italia i nuovi ...