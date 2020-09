Ue | Arleo | ' occorre un' agenzia di sviluppo euro-mediterranea'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Napoli, 14 set. (Labitalia) - “E' assolutamente necessario un coordinamento efficiente degli enti che andranno a gestire i fondipei per il Mezzogiorno”. Lo afferma Giuseppeall'Adnkronos/Labitalia, coordinatore dell'Osservatorio per la ricostruzione economica dopo il Covid-19 di Competere.eu, in merito all'utilizzo delle risorse del Recovery Fund. “La nuova sfida - spiega- è quella della corretta destinazione dei fondi erogati dall'Unionepea facendo in modo di non dilapidare l'occasione più ghiotta forse mai avuta in materia di stanziamento di fondi pubblici agli Stati membri. “E' fondamentale - sottolinea - porre in atto, con procedure snelle e senza sovrapposizione di ruoli, gli strumenti di incentivazione in dotazione ai diversi Soggetti Pubblici: ...