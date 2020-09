Traffico Roma del 14-09-2020 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020) Luceverdeaggiornamento con ilda Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento sulla Cassia disagio dicon code tra la Giustiniana in via di Grottarossa in via Casal del Marmo nella zona di Ottavia coda pernelle due direzioni sul lungotevere disagio all’altezza dell’isola Tiberina abbiamo incolonnamenti in direzione Castel Sant’Angelo sull’Appia Anticadifficoltà di circolazione tra la Ardeatina e Porta San Sebastiano Disagi con code a turno a Piazza della Marranella Piazza chiusa a causa di lavori ripercussioni sulla via Casilina è in via di Tor Pignattara è per questa chiusura interrotto il servizio della termini-centocelle Concludiamo con la via Appia all’altezza del raccordo code nelle due direzioni ...