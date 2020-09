Torino, i clienti tornano al pub per recuperare il portafogli, il proprietario spara colpi di pistola per mandarli via (Di lunedì 14 settembre 2020) Accade nel torinese: i clienti fanno ritorno al pub dopo essersi resi conto di aver smarrito il portafogli, ma l’accoglienza del proprietario non è quella che ci si sarebbe aspettata. L’uomo avrebbe infatti sparato dei colpi di pistola in aria per intimidire i clienti e farli andar via. La vicenda è accaduta nella birreria Manhattan, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. Il proprietario del locale è un uomo di 60 anni con precedenti penali alle spalle che non ha apprezzato il ritorno dei clienti dopo l’orario di chiusura. Quando, infatti, hanno chiesto di entrare nel locale per cercare l’oggetto smarrito, è nata una discussione e, quando la situazione è ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020) Accade nel torinese: ifanno ritorno al pub dopo essersi resi conto di aver smarrito il, ma l’accoglienza delnon è quella che ci si sarebbe aspettata. L’uomo avrebbe infattito deidiin aria per intimidire ie farli andar via. La vicenda è accaduta nella birreria Manhattan, nel quartiere Borgo Vittoria a. Ildel locale è un uomo di 60 anni con precedenti penali alle spalle che non ha apprezzato il ritorno deidopo l’orario di chiusura. Quando, infatti, hanno chiesto di entrare nel locale per cercare l’oggetto smarrito, è nata una discussione e, quando la situazione è ...

patriziaandreoz : RT @max_220volt: Il Manhattan...lo storico pub famoso per la sporcizia. - max_220volt : Il Manhattan...lo storico pub famoso per la sporcizia. - ghuhhv45 : Spara in aria per allontanare i clienti dal suo locale: arrestato - giunbia : 'Via via, vieni via da qui... ' Torino, spara un colpo in aria per allontanare i clienti dal suo locale: arrestato… - Rabbiter_dc : RT @opificioprugna: #Torino: i clienti tornano al #pub per cercare il portafogli che avevano perso e il titolare spara per farli andare via… -