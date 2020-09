Scuola, i banchi monoposto diventano un caso. "Entro ottobre chi ha fatto richiesta li avrà" (Di lunedì 14 settembre 2020) A torto o a ragione alcune scuole hanno gettato i banchi tradizionali prima che arrivassero i più moderni e tanto desiderati monoposto. Ma da fonti vicine alla struttura commissariale e al governo si apprende che “tutto sta procedendo secondo quanto stabilito insieme ai presidi e ai governatori, ovvero di dare priorità alle zone più colpite dal Covid. Entro fine settembre consegneremo il 28-30% dei banchi”. Tuttavia non viene fornito un dato relativo a quanti banchi ad oggi siano stati effettivamente consegnati: “Entro fine ottobre tutte le scuole che hanno fatto richiesta avranno i banchi monoposto”, garantisce il commissario Domenico Arcuri, mentre ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) A torto o a ragione alcune scuole hanno gettato itradizionali prima che arrivassero i più moderni e tanto desiderati. Ma da fonti vicine alla struttura commissariale e al governo si apprende che “tutto sta procedendo secondo quanto stabilito insieme ai presidi e ai governatori, ovvero di dare priorità alle zone più colpite dal Covid.fine settembre consegneremo il 28-30% dei”. Tuttavia non viene fornito un dato relativo a quantiad oggi siano stati effettivamente consegnati: “finetutte le scuole che hannoavranno i”, garantisce il commissario Domenico Arcuri, mentre ...

Liguria - “È stato un primo giorno di scuola brutto anche in Liguria perché un governo di incapaci ha lasciato senza banchi e senza mascherine molti studenti, con bambini costretti a scrivere sulle gi ...Il governo: "Abbiamo dato priorità alle zone più colpite dal Covid. Entro fine settembre consegneremo il 30% dei banchi". Secondo i presidi per adesso solo 200mila su 2 milioni e 400 mila richiesti A ...