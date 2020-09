Ruspe in via Pretoriano per sgomberare la tendopoli sotto le Mura Aureliane (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – Ruspe in via Pretoriano a Roma, per sgomberare la tendopoli nata a luglio a ridosso delle Mura Aureliane. L’intervento è iniziato alle 8.30 circa. Sul posto il Servizio Giardini, la Asl, la Polizia locale di Roma Capitale, oltre alla Sala Operatoria Sociale, Ama, Polizia e Carabinieri. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – Ruspe in via Pretoriano a Roma, per sgomberare la tendopoli nata a luglio a ridosso delle Mura Aureliane. L’intervento è iniziato alle 8.30 circa. Sul posto il Servizio Giardini, la Asl, la Polizia locale di Roma Capitale, oltre alla Sala Operatoria Sociale, Ama, Polizia e Carabinieri.

Materassi e suppellettili adagiati a bordo strada, spostati lì dagli operatori Ama, in attesa di essere raccolti dai compattatori. Le pedane in legno, reti improvvisate su cui per settimane sono stati ...

Padova, completata la demolizione delle palazzine di via Anelli

Là dove c’era il «Bronx» di via Anelli, al centro del quartiere padovano della Stanga, ora c’è una distesa di terra, calcinacci e polvere. La mattina di lunedì 14 settembre, infatti, è stato dato il c ...

