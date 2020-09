Referendum, Romano (Pd): “Non c’è rapporto governo-maggioranza” (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – “Sono anni che sono convinto che le istituzioni debbano essere riformate e rafforzate proprio per rispondere agli attacchi dell’antipolitica. Riformarle vuol dire cambiarle, e questo è un cambiamento. Non si tratta di quello complessivo che abbiamo tentato di portare avanti nel 2016 e che fu bocciato dagli italiani. In questo caso, grazie all’impegno del Pd, questa riforma è stata inserita in un contesto più ampio che prevede altri passaggi. E’ un risultato positivo per il Pd e per la Repubblica italiana. Per questo dobbiamo votare sì” ha detto Andrea Romano, deputato Pd, nella videointervista all’agenzia Dire. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – “Sono anni che sono convinto che le istituzioni debbano essere riformate e rafforzate proprio per rispondere agli attacchi dell’antipolitica. Riformarle vuol dire cambiarle, e questo è un cambiamento. Non si tratta di quello complessivo che abbiamo tentato di portare avanti nel 2016 e che fu bocciato dagli italiani. In questo caso, grazie all’impegno del Pd, questa riforma è stata inserita in un contesto più ampio che prevede altri passaggi. E’ un risultato positivo per il Pd e per la Repubblica italiana. Per questo dobbiamo votare sì” ha detto Andrea Romano, deputato Pd, nella videointervista all’agenzia Dire.

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Romano Referendum taglio parlamentari, Romano (M5s): "E' un'opportunità storica" anteprima24.it Caruso: «Votare No al Referendum per difendere la Costituzione»

Prosegue la campagna per il No al referendum del prossimo 20 e 21 settembre dei socialisti calabresi, che sin da subito si sono opposti al taglio tout court dei parlamentari, che andrebbe a minare per ...

Caro Goffredo Bettini, vota pure "Sì" ma lascia perdere Ingrao e Nilde Iotti

Caro Goffredo, permettimi di darti del tu non perché così si fa tra compagni, termine ormai desueto nel Partito democratico, ma perché ci conosciamo da 43 anni, da quando tu eri segretario della Fgci ...

