Recovery Fund, il ministro Amendola sporge denuncia dopo la diffusione dei progetti da presentare a Bruxelles: "Sono provvisori"

È furioso il ministro per le Politiche europee Vincenzo Amendola, coordinatore del Comitato interministeriale Affari europei, che ha annunciato in mattinata di aver sporto denuncia nel tentativo di individuare la "fonte anonima" che ha fatto arrivare sulle scrivanie di alcuni quotidiani italiani un primo, provvisorio documento con la lista dei 557 progetti presi in esame prima di essere presentati a Bruxelles per accedere ai fondi del Recovery Fund: "Questa mattina alcuni giornali e siti riportano un'elencazione di progetti per la definizione del Recovery plan italiano – ha dichiarato – Si tratta di schede ricevute da fonte anonima con l'unico intento di creare confusione"

La scuola, con la «trasformazione digitale» di 368 mila aule e la creazione di 2.700 laboratori. La sanità, con un massiccio investimento negli ospedali, 34, 4 miliardi di euro, praticamente la stessa ...

Recovery Fund, Italia ha 557 progetti candidati: scuola, lavoro e sanità, quali sono. Il documento integrale da cui arrivare al piano da presentare a Bruxelles Sono 557 i progetti elaborati per il pia ...

