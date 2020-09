Paura per le strade di Roma, armato di coltello insegue l’ex moglie e la minaccia di morte: arrestato 55enne (Di lunedì 14 settembre 2020) C.L., 55enne palermitano, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Tivoli e condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati contro familiari e conviventi, atti persecutori e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’ordinanza restrittiva è stata emessa dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. L’uomo è stato fermato a seguito di una richiesta di aiuto della donna al 112, spaventata dal fatto che il suo ex marito la stava seguendo nei pressi di via Garibaldi a Guidonia Montecelio con fare minaccioso. Quando C.L. è stato bloccato dai poliziotti aveva con se un coltello a serramanico con una lama lunga 7 centimetri. Determinanti, ai fini dell’arresto, le numerose denunce presentate negli ultimi tempi dalla vittima. Dalle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) C.L.,palermitano, è statodai poliziotti del commissariato Tivoli e condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati contro familiari e conviventi, atti persecutori e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’ordinanza restrittiva è stata emessa dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. L’uomo è stato fermato a seguito di una richiesta di aiuto della donna al 112, spaventata dal fatto che il suo ex marito la stava seguendo nei pressi di via Garibaldi a Guidonia Montecelio con fare minaccioso. Quando C.L. è stato bloccato dai poliziotti aveva con se una serramanico con una lama lunga 7 centimetri. Determinanti, ai fini dell’arresto, le numerose denunce presentate negli ultimi tempi dalla vittima. Dalle ...

