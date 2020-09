Oracle partner di TikTok, bocciata l'offerta di Microsoft (Di lunedì 14 settembre 2020) ByteDance scarta l’offerta di acquisto di Microsoft e sceglie un accordo con Oracle come ‘partner tecnologico’ per le attività americane di TikTok. L’intesa presentata al Dipartimento del Tesoro non è una vendita a tutti gli effetti, come di fatto richiesto dalle autorità americane, ma potrebbe comunque soddisfare la Casa Bianca di Donald Trump, che ha imposto la scadenza del 20 settembre per la cessione o il divieto della popolare app.L’accordo passa ora all’esame del Committee on Foreign Investment in the United States (Cfius), il comitato intergovernativo per gli investimenti esteri negli Stati Uniti che ha l’autorità di bloccare accordi e acquisizioni sulla base della sicurezza nazionale. La proposta sarà “rivista in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) ByteDance scarta l’di acquisto die sceglie un accordo concome ‘tecnologico’ per le attività americane di. L’intesa presentata al Dipartimento del Tesoro non è una vendita a tutti gli effetti, come di fatto richiesto dalle autorità americane, ma potrebbe comunque soddisfare la Casa Bianca di Donald Trump, che ha imposto la scadenza del 20 settembre per la cessione o il divieto della popolare app.L’accordo passa ora all’esame del Committee on Foreign Investment in the United States (Cfius), il comitato intergovernativo per gli investimenti esteri negli Stati Uniti che ha l’autorità di bloccare accordi e acquisizioni sulla base della sicurezza nazionale. La proposta sarà “rivista in ...

