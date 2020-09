Niente banchi, i bambini scrivono in ginocchio sulle sedie. La foto shock in una scuola di Genova (Di lunedì 14 settembre 2020) foto choc da una scuola di Genova, con i bambini costretti a scrivere in ginocchio con i quaderni appoggiato sulle sedie. A denunciarlo il governatore della Liguria Giovanni Toti, che si rivolge direttamente alla ministra Azzolina: "Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici purtroppo! I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo. Io lo trovo inaccettabile e sto già scrivendo una lettera alla Direzione scolastica per ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020)choc da unadi, con icostretti a scrivere incon i quaderni appoggiato. A denunciarlo il governatore della Liguria Giovanni Toti, che si rivolge direttamente alla ministra Azzolina: "Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese, cheinperché non hanno iche avevate promesso. E non sarebbero gli unici purtroppo! I nostri, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo. Io lo trovo inaccettabile e sto già scrivendo una lettera alla Direzione scolastica per ...

borghi_claudio : Vedo già che i giornali di domani saranno la festa del surreale. Niente banchi 'per scongiurare i doppi turni'. E c… - tempoweb : Alunni in ginocchio senza #banchi, #scuola allo sbando #Azzolina @GiovanniToti #scuola2020 ??… - helloitsaturn : Ma usare i vecchi banchi in attesa di quelli nuovi e creare distanziamento no? Ho visto di banchi vecchi biposto, s… - Giordan30423124 : @mat_brandi Genova, niente banchi monoposto: in una scuola genovese lezione in ginocchio #primogiornodiscuola… - giannibresciani : RT @gloquenzi: Sono molto contento che le scuole riaprano, sono contentissimo che la scuola sia diventato un tema nazionale, sono meno cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente banchi Niente banchi: solo seggiole in alcune scuole romane Tuttoscuola Senza il mio compagno di banco sarà uno strano anno scolastico

Tre giorni alla riapertura delle scuole, e quintalate di articoli sviscerano ogni aspetto della questione. A buon diritto: un Paese che non fosse in grado di riaprire le scuole in sicurezza (che non s ...

Guida Tv 14 settembre: Il commissario Montalbano, Grande fratello vip

La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, serie tv, attualità, cinema e reality show. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare n ...

Tre giorni alla riapertura delle scuole, e quintalate di articoli sviscerano ogni aspetto della questione. A buon diritto: un Paese che non fosse in grado di riaprire le scuole in sicurezza (che non s ...La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, serie tv, attualità, cinema e reality show. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare n ...