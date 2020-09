Napoli, coppia reclusa da un mese in attesa dal tampone: i familiari costretti a trasferirsi in un b&b (Di lunedì 14 settembre 2020) Dal ventuno agosto in casa in attesa di risposte, con la prospettiva di rimanervi almeno fino al venti settembre. Un mese in un limbo, come se fossero arresti domiciliari, per una ragazza di venti... Leggi su ilmattino (Di lunedì 14 settembre 2020) Dal ventuno agosto in casa indi risposte, con la prospettiva di rimanervi almeno fino al venti settembre. Unin un limbo, come se fossero arresti domiciliari, per una ragazza di venti...

tunneldisco : far restare KK a Napoli significa non avere mai una coppia di difensori centrali che lavora bene e insieme dato che… - glrusso : #RaiTour @RaiSport @Paolo_Bettini Come diciamo noi a Napoli, mi sono 'arricreato' a seguire la Tirreno-Adriatico.… - coppia_strana : RT @JattoniDallAsen: Chi è che dice che in Italia non c'è un problema #omofobia? #caivano #napoli #13settembre - Erafoarf : Il problema è che siamo ancora nel Medioevo. #trans #coppia #lgbt #Ciro #MariaPaola #Acerra #Caivano - MauroDs87 : @Chiariello_CS @napolista Caro Umberto ha giocato da mediano in un 4-1-4-1. A Napoli con Ancelotti ha giocato in qu… -