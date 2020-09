Milena Vukotic, la signora Fantozzi: Paolo Villaggio aveva due mogli (Di lunedì 14 settembre 2020) “Fantozzi vive ancora, è negli uffici, nei posti di lavoro…”. E così Milena Vukotic resta sempre Pina, la moglie del Ragionier Ugo. Nonostante una carriera infinita tra teatro cinema e tv, Vukotic ricorda a Libero “con grande gratitudine e tenerezza” “una donna che sembra vinta, ma che alla fine si rivela forte, perché sa sopravvivere a tutte le incongruenze della vita”. «Le racconto un aneddoto del tutto vero. Un pomeriggio vado a casa di Paolo Villaggio. Suono, mi apre la domestica. Che mi vede, e senza pensarci due volte urla: “signora Maura, c’è alla porta la moglie di suo marito!”. Era un segno paradossale di quanto il personaggio di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) “vive ancora, è negli uffici, nei posti di lavoro…”. E cosìresta sempre Pina, lae del Ragionier Ugo. Nonostante una carriera infinita tra teatro cinema e tv,ricorda a Libero “con grande gratitudine e tenerezza” “una donna che sembra vinta, ma che alla fine si rivela forte, perché sa sopravvivere a tutte le incongruenze della vita”. «Le racconto un aneddoto del tutto vero. Un pomeriggio vado a casa di. Suono, mi apre la domestica. Che mi vede, e senza pensarci due volte urla: “Maura, c’è alla porta lae di suo marito!”. Era un segno paradossale di quanto il personaggio di ...

Christian De Sica e Massimo Boldi sono pronti a tornare al cinema con "Un Natale su Marte" in cui, però, non saranno né amici né rivali ma padre e figlio. "Sarò il figlio di Christian De Sica ma non s ...

Un Natale su Marte, Boldi: ''Sarò il figlio di De Sica''

"Sarà come un fantasy: il film è ambientato su Marte, anno 2050, perché la Terra non era più in grado di contenere la popolazione e quindi ci si sposta sul pianeta rosso". Massimo Boldi ha raccontato ...

