Milan, Leao positivo al Covid: è in quarantena (Di lunedì 14 settembre 2020) Rafael Leao è in quarantena perché positivo al Coronavirus. Il portoghese, rispondendo ad un amico su Twitter, lo annuncia sui social: "Colpa della quarantena". Secondo quanto riportato dall'Ansa, il Milan non smentisce l'isolamento domiciliare del giocatore. Leao è assente da Milanello dalla passata stagione e non ha avuto contatti con il resto della squadra rossonera.

