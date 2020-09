(Di lunedì 14 settembre 2020) Sembra essere tornata la pace tra Leoe il Barcellona dopo il rischio di un addio imminente in estate. La Pulce è stata a un passo dal divorzio con il club catalano. Allarme rientrato, anche se un certo nervosismo sembra non voler proprio abbandonare il fuoriclasse argentino.caption id="attachment 1016729" align="alignnone" width="1024" Robertson(getty images)/captionIDIOTAUna conferma a questa sensazione è arrivata da parte di Javier Ribelles,delde Tarragona, avversario del Barcellona nell'ultima amichevole. Il giocatore ha avuto il compito di marcare propriodurante il test match e hato un retroscena ai microfoni di "El Chiringuito". "Mi hadell'idiota e detto che ero sempre io a colpirlo. Gli ho ...

ItaSportPress : Messi nervoso contro il Gimnastic. Un difensore rivela: 'Mi ha dato dell'idiota' - - BirgerJarl28 : RT @francesco16_: @BeppeMarottaMa1 Che nervoso, uno dei peggiori. Menomale è interista. fa scene apposta tipo prende la maglia di Messi e s… - francesco16_ : @BeppeMarottaMa1 Che nervoso, uno dei peggiori. Menomale è interista. fa scene apposta tipo prende la maglia di Mes… - misqieroleqarte : gli senza programa nervoso : siamo tutti uomini soltanto vero che assieme ci compensaremo inoltre a tutti cosa c'è… - xslonelywolf : RT @xLonelygirl_: Chiudete l'account a quella tipa che ha praticamente detto che bisogna educare le bambine ad accettare le molestie per di… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi nervoso

AreaNapoli.it

Sembra essere tornata la pace tra Leo Messi e il Barcellona dopo il rischio di un addio imminente in estate. La Pulce è stata a un passo dal divorzio con il club catalano. Allarme rientrato, anche se ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 set - Borse europee nervose a meta' seduta ... sostenuta dal comparto minerario e dove si mette in luce anche il titolo del London Stock Exchange (+2,11%), ...