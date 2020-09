Mattarella a Vo’ Euganeo: “Chiudere le scuole? Decisione necessaria e dolorosa” (Di lunedì 14 settembre 2020) “E’ stata dolorosa la Decisione di chiudere le scuole. necessaria e dolorosa”. Sono queste le parole di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, presente a Vo’ Euganeo in occasione dell’apertura dell’anno scolastico. “La scuola – ha proseguito il Capo dello Stato – ha nel suo dna il carattere di apertura, di socialità, di dialogo tra persone, fianco a fianco. Avete sofferto, ragazzi, e abbiamo sofferto tutti, per gli impedimenti e per le limitazioni. La scuola è specchio della società, e ne riflette difficoltà e aspettative. Ecco perché questi giorni, in cui le scuole riaprono e si popolano dei loro studenti e insegnanti, sono giorni di speranza”. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) “E’ stata dolorosa ladi chiudere lee dolorosa”. Sono queste le parole di Sergio, Presidente della Repubblica, presente a Vo’in occasione dell’apertura dell’anno scolastico. “La scuola – ha proseguito il Capo dello Stato – ha nel suo dna il carattere di apertura, di socialità, di dialogo tra persone, fianco a fianco. Avete sofferto, ragazzi, e abbiamo sofferto tutti, per gli impedimenti e per le limitazioni. La scuola è specchio della società, e ne riflette difficoltà e aspettative. Ecco perché questi giorni, in cui leriaprono e si popolano dei loro studenti e insegnanti, sono giorni di speranza”.

