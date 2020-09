Maltempo a Malta, tempesta di fulmini su La Valletta e la pioggia devasta Xwejni Bay a Gozo [FOTO] (Di lunedì 14 settembre 2020) Una violenta ondata di Maltempo sta colpendo Malta da stamattina: la pioggia è caduta in modo torrenziale, con picchi di 50mm sull’isola di Gozo dove Xwejni Bay è letteralmente devastata dai depositi di fango e trasportati dalle piene dei torrenti in mare. Pesanti allagamenti in tutto l’arcipelago dei Cavalieri, mentre a La Valletta si è verificata un’intensa tempesta di fulmini e saette. La temperatura è piombata a +20°C sulle coste, come se fossimo già a fine Novembre. E’ una giornata tipicamente autunnale a Malta, mentre in Europa fa caldissimo con picchi di +36°C nel cuore della Francia, di +34°C al Centro/Nord Italia e di oltre ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Una violenta ondata dista colpendoda stamattina: laè caduta in modo torrenziale, con picchi di 50mm sull’isola didoveBay è letteralmenteta dai depositi di fango e trasportati dalle piene dei torrenti in mare. Pesanti allagamenti in tutto l’arcipelago dei Cavalieri, mentre a Lasi è verificata un’intensadie saette. La temperatura è piombata a +20°C sulle coste, come se fossimo già a fine Novembre. E’ una giornata tipicamente autunnale a, mentre in Europa fa caldissimo con picchi di +36°C nel cuore della Francia, di +34°C al Centro/Nord Italia e di oltre ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Malta Maltempo a Malta, tempesta di fulmini su La Valletta e la pioggia devasta Xwejni Bay a Gozo [FOTO] Meteo Web Operative le postazioni per tamponi in auto per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Coronavirus: tamponi in auto per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

