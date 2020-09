M5s allo sbando, i parlamentari grillini non pagano più Casaleggio. E Rousseau cade a pezzi (Di lunedì 14 settembre 2020) È partita la procedura delle sanzioni per i mancati pagamenti nel Movimento 5 stelle. I morosi hanno ricevuto una lettera con l'avvio della procedura - riferisce un esponente pentastellato - che può portare all'espulsione dal Movimento per coloro i quali non hanno versato le quote. E intanto Davide Casaleggio ha inviato agli iscritti dell'associazione Rousseau una lettera per denunciare il mancato rispetto delle regole. "Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte e gravi morosità di diversi portavoce del M5S - si legge nella missiva - che da troppi mesi hanno deciso di venir meno agli impegni presi, saremo costretti a ridurre progressivamente diversi servizi e strumenti le cui spese di funzionamento, in assenza delle entrate previste, non risultano ovviamente più sostenibili". "Alla luce ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) È partita la procedura delle sanzioni per i mancati pagamenti nel Movimento 5 stelle. I morosi hanno ricevuto una lettera con l'avvio della procedura - riferisce un esponente pentastellato - che può portare all'espulsione dal Movimento per coloro i quali non hanno versato le quote. E intanto Davideha inviato agli iscritti dell'associazioneuna lettera per denunciare il mancato rispetto delle regole. "Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte e gravi morosità di diversi portavoce del M5S - si legge nella missiva - che da troppi mesi hanno deciso di venir meno agli impegni presi, saremo costretti a ridurre progressivamente diversi servizi e strumenti le cui spese di funzionamento, in assenza delle entrate previste, non risultano ovviamente più sostenibili". "Alla luce ...

AdeleCorvaglia : RT @tempoweb: I parlamentari grillini non pagano più #Casaleggio. Così viene giù tutto #rousseau #M5S #Grillo #5Stelle ?? - tempoweb : I parlamentari grillini non pagano più #Casaleggio. Così viene giù tutto #rousseau #M5S #Grillo #5Stelle ??… - cassiocherea : So che sto video è virale ma voglio che si rifletta su chi han portato al governo i #grullopdioti gli han dato la g… - Rog_2 : RT @IoNonVotoM5S: La verità è che Di Maio si intesta il #Referendum per coprire il vuoto di risultati e ideale che m5s si lascia dietro. Co… - Zancolupenterzo : RT @sgretolatore: Pensate allo stipendio dei parlamentari: e' uno dei cavalli di battaglia del m5s. Come mai non si riesce a stabilire un p… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s allo M5s allo sbando, i parlamentari grillini non pagano più Casaleggio. E Rousseau cade a pezzi Il Tempo M5s allo sbando, i parlamentari grillini non pagano più Casaleggio. E Rousseau cade a pezzi

È partita la procedura delle sanzioni per i mancati pagamenti nel Movimento 5 stelle. I morosi hanno ricevuto una lettera con l’avvio della procedura - riferisce un esponente pentastellato - che può p ...

Campania, Regionali. Ciarambino(M5S):”Un fondo per ripristinare gli impianti sportivi nelle periferie”

La candidata alla presidenza della Regione a margine di un incontro a Napoli con il ministro Spadafora: “In 5 anni raddoppierò il numero delle palestre nelle scuole” Napoli, 14 Settembre – “Il ministe ...

È partita la procedura delle sanzioni per i mancati pagamenti nel Movimento 5 stelle. I morosi hanno ricevuto una lettera con l’avvio della procedura - riferisce un esponente pentastellato - che può p ...La candidata alla presidenza della Regione a margine di un incontro a Napoli con il ministro Spadafora: “In 5 anni raddoppierò il numero delle palestre nelle scuole” Napoli, 14 Settembre – “Il ministe ...