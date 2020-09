La magistratura onoraria merita una soluzione definitiva e non precaria

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 settembre 2020) di Nico Dente Gattola Laè in questo periodo al centro di un processo di profonda incertezza , nell’approssimarsi dell’entrata in vigore della c.d.” legge Orlando”, eppure si tratta di una figura essenziale per il funzionamento della giustizia. Di anno in anno , l’ammontare dei procedimenti definiti sia in sede civile che penale è sempre più rilevante e non è retorico affermare che molti uffici giudiziari non potrebbero nemmeno più funzionare senza l’apporto dei magistrati onorari si pensi alle procure della Repubblica , ove i VPO svolgono un lavoro fondamentale di sostituzione in udienza in determinati procedimenti dei pubblici ministeri. Lo stesso dicasi per le udienze civili e penali con GOT , che non di rado sono titolari di un proprio ruolo e che ...