Juventus, Chiellini: "Siamo molto fiduciosi. Suarez? No comment" (Di lunedì 14 settembre 2020) "Abbiamo iniziato da poco con Pirlo : la nuova stagione sarà strana e difficile perché abbiamo vissuto un'estate pazza. Come ogni anno partiamo per vincere, Siamo molto fiduciosi e abbiamo tanto da ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) "Abbiamo iniziato da poco con Pirlo : la nuova stagione sarà strana e difficile perché abbiamo vissuto un'estate pazza. Come ogni anno partiamo per vincere,e abbiamo tanto da ...

SkySport : Juventus, Chiellini: 'Partiamo per vincere, siamo fiduciosi' - TuttoMercatoWeb : Juventus, Chiellini: 'Arriva Suarez? No comment. Ha parlato ieri Pirlo ed è stato chiaro...' - DiMarzio : Parla il capitano della #Juventus, Giorgio #Chiellini - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus - #Chiellini dribbla l’argomento #Suarez: “Ha detto tutto Pirlo, no comment” - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Parla il capitano della #Juventus, Giorgio #Chiellini -