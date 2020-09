Italia femminile, Linari e Giacinti: «È un peccato non poter giocare ma conta la salute» (Di lunedì 14 settembre 2020) Elena Linari e Valentina Giacinti hanno parlato del rinvio del match di Italia femminile contro Israele Elena Linari e Valentina Giacinti hanno parlato del rinvio del match dell’Italia femminile contro Israele. Partita rinviata a seguito delle restrizioni per il contenimento della pandemia adottate dallo Stato di Israele per l’aumento del numero dei contagiati. Linari – «Dispiace non poter cominciare la stagione giocando giovedì ma la salute viene davanti a tutto e il nostro obiettivo è molto più grande di una singola partita: perché vogliamo qualificarci per gli Europei a punteggio pieno e per fare grandi cose». ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Elenae Valentinahanno parlato del rinvio del match dicontro Israele Elenae Valentinahanno parlato del rinvio del match dell’contro Israele. Partita rinviata a seguito delle restrizioni per il contenimento della pandemia adottate dallo Stato di Israele per l’aumento del numero deigiati.– «Dispiace noncominciare la stagione giocando giovedì ma laviene davanti a tutto e il nostro obiettivo è molto più grande di una singola partita: perché vogliamo qualificarci per gli Europei a punteggio pieno e per fare grandi cose». ...

