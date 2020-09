Iron Harvest- recensione (Di lunedì 14 settembre 2020) Iron Harvest è un RTS che dà vita digitale all'ucronico 1920+, ambientazione dell'artista polacco Jakub Różalski e matrice estetica del boardgame Scythe. Dopo la Grande Guerra, gli scontri nell'Est Europa si sono acuiti a causa dell'invenzione di mecha, prevalentemente a gasolio. Questi colossi, in bilico tra steampunk e dieselpunk, inaspriscono la già dura guerra sovietico-polacca. Marciano sulle campagne, guadano fiumi con clangore spaventoso, distruggono edifici con soffi di fiamme e scariche di cannoni rotanti. Ai contadini, falciati dalla violenza della guerra, non resta che un raccolto di ferro, ordigni inesplosi e cadaveri.Il 1920+ è un setting che qualcuno avrà di sicuro già intravisto, perché internet è un serpente che si mangia la coda, ma che adesso finalmente comincia a ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020)è un RTS che dà vita digitale all'ucronico 1920+, ambientazione dell'artista polacco Jakub Różalski e matrice estetica del boardgame Scythe. Dopo la Grande Guerra, gli scontri nell'Est Europa si sono acuiti a causa dell'invenzione di mecha, prevalentemente a gasolio. Questi colossi, in bilico tra steampunk e dieselpunk, inaspriscono la già dura guerra sovietico-polacca. Marciano sulle campagne, guadano fiumi con clangore spaventoso, distruggono edifici con soffi di fiamme e scariche di cannoni rotanti. Ai contadini, falciati dalla violenza della guerra, non resta che un raccolto di ferro, ordigni inesplosi e cadaveri.Il 1920+ è un setting che qualcuno avrà di sicuro già intravisto, perché internet è un serpente che si mangia la coda, ma che adesso finalmente comincia a ...

