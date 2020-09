"Infiltrati ai piani altissimi". Ma davvero? Cosa scordano in Procura: qui vogliono fregare Salvini (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono nove in totale gli indagati per peculato nell'inchiesta sul caso Lombardia Film Commission. Oltre ai cinque ai quali è stata applicata la misura cautelare, tra cui i tre commercialisti di fiducia della Lega, Michele Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, e il prestanome Luca Sostegni, figurano anche Pierino Maffeis, Elio Foiadelli e Vanessa Servalli, amministratori di società riconducibili ai professionisti finiti ai domiciliari. Ed è indagato, come si sapeva, anche l'imprenditore Francesco Barachetti. Emerge dalla richiesta di rogatoria in Svizzera depositata negli atti dell'indagine. Nella rogatoria del 18 agosto i pm parlano anche della "società di sede panamense che scherma un conto in Svizzera", finita anch'essa al centro delle indagini. Dalle pagine di atti depositati nell'inchiesta vengono a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono nove in totale gli indagati per peculato nell'inchiesta sul caso Lombardia Film Commission. Oltre ai cinque ai quali è stata applicata la misura cautelare, tra cui i tre commercialisti di fiducia della Lega, Michele Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, e il prestanome Luca Sostegni, figurano anche Pierino Maffeis, Elio Foiadelli e Vanessa Servalli, amministratori di società riconducibili ai professionisti finiti ai domiciliari. Ed è indagato, come si sapeva, anche l'imprenditore Francesco Barachetti. Emerge dalla richiesta di rogatoria in Svizzera depositata negli atti dell'indagine. Nella rogatoria del 18 agosto i pm parlano anche della "società di sede panamense che scherma un conto in Svizzera", finita anch'essa al centro delle indagini. Dalle pagine di atti depositati nell'inchiesta vengono a ...

fanpage : In caso di necessità erano in grado di raggiungere 'i piani altissimi della politica' ed erano 'infiltrati nelle is… - Agenzia_Ansa : L'inchiesta sui fondi della #Lega: pm, contabili infiltrati nei piani alti della politica #ANSA - HuffPostItalia : Inchiesta fondi Lega, i pm: 'I commercialisti infiltrati nei piani alti delle istituzioni' - castell32082033 : RT @Miti_Vigliero: Inchiesta fondi Lega, il teste: 'Movimenti di soldi così mai visti in tutta la mia carriera' - klaretta2006 : RT @Miti_Vigliero: Inchiesta fondi Lega, il teste: 'Movimenti di soldi così mai visti in tutta la mia carriera' -

Ultime Notizie dalla rete : Infiltrati piani Inchiesta sulla Lombardia Film Commission, i pm: i commercialisti della Lega "infiltrati" nei piani alti della politica La Repubblica misure di prevenzione

Le ragioni della continuità d’impresa possono prevalere. A patto di rispettare tutte le garanzie dovute di legge. Eppure i tratti di sospetto mafioso sono molti, moltissimi. Cosa nostra e ’ndrangheta ...

Idee e progetti per Viareggio, così i 5 candidati a sindaco hanno risposto alle domande dei lettori

A dispetto delle differenze - numerose e spiccate - che a sette giorni dal voto devono inevitabilmente sottolineare, i cinque candidati a sindaco almeno sugli obiettivi sembrano molto meno lontani di ...

Le ragioni della continuità d’impresa possono prevalere. A patto di rispettare tutte le garanzie dovute di legge. Eppure i tratti di sospetto mafioso sono molti, moltissimi. Cosa nostra e ’ndrangheta ...A dispetto delle differenze - numerose e spiccate - che a sette giorni dal voto devono inevitabilmente sottolineare, i cinque candidati a sindaco almeno sugli obiettivi sembrano molto meno lontani di ...