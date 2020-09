Google si impegna in un nuovo progetto ambientale entro il 2030

Leggi su yeslife

(Di lunedì 14 settembre 2020) Sunder Pichai: “La scienza parla chiaro, il mondo deve attivarsi ora per evitare le peggiori conseguenze del cambiamento climatico”.diventa carbon free Visualizza questo post su Instagram Thanks for all the21st birthday wishes but more importantly, thank you to our users and partners for all your support. We will keep … L'articolo proviene da YesLife.it.