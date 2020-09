GF Vip, un caso positivo. Parla Alfonso Signorini (Di lunedì 14 settembre 2020) Alfonso Signorini conferma un caso di positività al Coronavirus nel GF Vip. Il conduttore del reality ha rivelato che un autore dello show è risultato positivo al tampone, una situazione che non comporterà uno stop della trasmissione. Il protocollo anti-contagio stabilito da Mediaset è stato infatti attivato e tutti coloro che hanno avuto contatti con la persona contagiata sono stati isolati. Fra loro però non ci sono i membri del cast, gli opinionisti (Antonella Elia e Pupo), nè il presentatore. Signorini ha dunque rassicurato che il programma partirà comunque il 14 settembre. “È una situazione complicata, viaggiamo come funamboli su una corda – ha spiegato a Il Giornale -. Ma siamo attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 settembre 2020)conferma undi positività al Coronavirus nel GF Vip. Il conduttore del reality ha rivelato che un autore dello show è risultatoal tampone, una situazione che non comporterà uno stop della trasmissione. Il protocollo anti-contagio stabilito da Mediaset è stato infatti attivato e tutti coloro che hanno avuto contatti con la persona contagiata sono stati isolati. Fra loro però non ci sono i membri del cast, gli opinionisti (Antonella Elia e Pupo), nè il presentatore.ha dunque rassicurato che il programma partirà comunque il 14 settembre. “È una situazione complicata, viaggiamo come funamboli su una corda – ha spiegato a Il Giornale -. Ma siamo attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo ...

blogtivvu : Caso Covid al Grande Fratello Vip: rischi per la messa in onda? Parla Alfonso Signorini e svela come stanno le cose. - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: C'è un positivo al Grande Fratello Vip. Stando a quanto appreso ci sarebbe un caso di positività al #Covid19 all'interno… - ruiciccio : RT @ultimenotizie: C'è un positivo al Grande Fratello Vip. Stando a quanto appreso ci sarebbe un caso di positività al #Covid19 all'interno… - raspa90 : RT @ultimenotizie: C'è un positivo al Grande Fratello Vip. Stando a quanto appreso ci sarebbe un caso di positività al #Covid19 all'interno… - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 5. Signorini conferma caso positività Covid. La decisione. GF VIP 5 NEWS -