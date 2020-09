Final Fantasy XVI utilizzerà un engine collaudato Project Athia lascerà a bocca aperta grazie a nuove tecnologie

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il non ancora annunciatoXVI sarà alimentato da un motore esistente, che dovrebbe rendere lo sviluppo più fluido rispetto a quanto fatto per i capitoli precedenti della serie, secondo le ultime indiscrezioni emerse.Parlando sul forum di ResetEra, APZonerunner, editor di VG247, ha rivelato alcuni dettagli interessanti sui progetti futuri di Square Enix, affermando che il prossimo capitolo principale della popolare serie JRPG utilizzerà un motore esistente, che è probabilmente l'Unreal4, utilizzato da Square Enix sia perVII Remake che per Kingdom Hearts III. Sarà, il progetto visivamente strabiliante del publisher che sarà alimentato da una nuova ...