Far West a Rimini, bengalesi e africani si massacrano a colpi di sedia in mezzo ai passanti (Video) (Di lunedì 14 settembre 2020) Rimini, 14 set – sediate, pugni, calci e inseguimenti in mezzo ai passanti. Scene da Far West a Rimini, dove un gruppo di immigrati del Bangladesh ha ingaggiato una maxi rissa con alcuni extracomunitari di origine africana. Il tutto è stato ripreso da un automobilista che transitava in quel momento lì davanti. Il Video è stato diffuso su Twitter da Radio Savana, un sito che denuncia gli episodi di criminalità legati al fenomeno dell'immigrazione incontrollata che ogni giorno costellano la Penisola: dalle classiche scene di degrado quotidiano all'atroce pestaggio subito da un ragazzo italiano massacrato da cinque africani che tentavano di derubarlo, passando per i vergognosi Video di ...

