F1 GP Toscana Ferrari 1000 Mugello: 20 multe e 2 denunce per tentativi di ingresso illegali (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella giornata di ieri il circuito del Mugello ha ospitato uno storico Gran Premio di Toscana di Formula 1, in cui Lewis Hamilton ha confermato per l'ennesima volta la propria superiorità, trionfando davanti a Valtteri Bottas e Alexander Albon. Per quanto concerne ciò che è accaduto fuori dalla pista, invece, ci sono state 20 persone multate e 2 denunciate dopo i controlli effettuati ieri dalla polizia all'autodromo del Mugello. Gli agenti hanno denunciato due ragazzi che stavano cercando di entrare alla manifestazione usando dei pass falsi. Le multe, invece, sono arrivate per 16 italiani e 4 tedeschi che, nel tentativo di entrare, hanno scavalcato la recinzione esterna dell'autodromo; multato nei parcheggi vicino all'autodromo il proprietario di una Lamborghini, che ...

