Download, positivi, notifiche: i primi 3 mesi di Immuni (Di lunedì 14 settembre 2020) Immuni è stata scaricata 5,9 milioni di volte, da circa il 15% dei cellulari che ci sono in Italia. Lo riferiscono fonti del ministero dell'Innovazione. Dal primo giugno ci sono stati 221 utenti positivi che avevano scaricato l'app e hanno caricato le loro chiavi nel backend - 21 a giugno, 38 a luglio e 96 in agosto, e 66 nei primi 10 giorni di Settembre. Dal 13 luglio ci sono state inoltre 3.080 notifiche di esposizioni a pazienti poi risultati positivi. 1.202 solo nei primi 10 giorni di settembre. Nell'ultimo fine settimana l'app è stata scaricata da 272 mila persone, conferma il ministero. Otto casi positivi avevano già ricevuto la notifica di alert da Immuni essendo stati in contatto stretto con altri utenti che ... Leggi su agi (Di lunedì 14 settembre 2020)è stata scaricata 5,9 milioni di volte, da circa il 15% dei cellulari che ci sono in Italia. Lo riferiscono fonti del ministero dell'Innovazione. Dal primo giugno ci sono stati 221 utentiche avevano scaricato l'app e hanno caricato le loro chiavi nel backend - 21 a giugno, 38 a luglio e 96 in agosto, e 66 nei10 giorni di Settembre. Dal 13 luglio ci sono state inoltre 3.080di esposizioni a pazienti poi risultati. 1.202 solo nei10 giorni di settembre. Nell'ultimo fine settimana l'app è stata scaricata da 272 mila persone, conferma il ministero. Otto casiavevano già ricevuto la notifica di alert daessendo stati in contatto stretto con altri utenti che ...

