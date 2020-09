De Laurentiis denunciato per epidemia dolosa: esposto del Codacons (Di lunedì 14 settembre 2020) De Laurentiis denunciato dal Codacons: l’accusa è di epidemia dolosa in virtù di quanto accaduto lo scorso 9 settembre quando il presidente del Napoli è poi emerso positivo al Covid-19. Ecco la nota ufficiale. Aurelio De Laurentiis, quest’oggi, sarà denunciato per epidemia dolosa. Sul presidente del Napoli, risultato positivo al Covid-19, grava la decisione sconsiderata … L'articolo De Laurentiis denunciato per epidemia dolosa: esposto del Codacons proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Dedal Codacons: l’accusa è diin virtù di quanto accaduto lo scorso 9 settembre quando il presidente del Napoli è poi emerso positivo al Covid-19. Ecco la nota ufficiale. Aurelio De, quest’oggi, saràper. Sul presidente del Napoli, risultato positivo al Covid-19, grava la decisione sconsiderata … L'articolo Deperdel Codacons proviene da www.inews24.it.

serieB123 : De Laurentiis positivo denunciato dal Codacons per epidemia dolosa - euright9 : Ahahah Un untore? che se ne va in giro senza nessuna precauzione all'assemblea di #Lega calcio pur avendo i sintomi… - MrsSwannH : RT @CdT_Online: Il presidente del Napoli, nonostante i sintomi, si è recato senza mascherina in assemblea di Lega Calcio: il tampone effett… - albe195 : RT @ilbianconerocom: #DeLaurentiis denunciato per 'epidemia dolosa', il #Codacons: 'In #Lega nonostante i sintomi da #Covid' - PadovanicNicola : RT @CdT_Online: Il presidente del Napoli, nonostante i sintomi, si è recato senza mascherina in assemblea di Lega Calcio: il tampone effett… -