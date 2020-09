Daredevil 3 da oggi | 14 settembre 2020 in prima visione su Rai 4

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 14 settembre 2020) Come annunciato da un comunicato ufficiale degli uffici stampa della Rai, la stagione 3 diandrà in onda su Rai 4 da domenica 14a partire dalle 21:20. La trama generale racconta di Matt Murdock, un avvocato che da bambino ha perso la vista a causa di un incidente. Questo, però, gli permette di sviluppare dei sensi sovrumani che utilizza per combattere per le strade della sua città nei panni dell’omonimo supereroe. Nel corso del terzo ciclo di episodi, il protagonista deve tornare ad affrontare il terribile criminale Wilson Fisk. Adesso è diventate un super cattivo che si fa chiamare a New York Kingpin. In precedenza il supereroe lo aveva catturato ed era riuscito a metterlo in galera. Purtroppo, però, dopo diversi anni esce di prigione pronto per la vendetta. Kingpin ...