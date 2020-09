Covid-19, positivo il titolare di una rivendita di pescato di Formia (Di lunedì 14 settembre 2020) E’ stato ricoverato allo Spallanzani di Roma in condizioni serie. Il titolare di un’azienda di pescato di Formia, un 50enne che acquista direttamente dai pescatori del Golfo e serve una serie di attività commerciali delle cittadine del sud pontino oltre a proporre aste di pescato quotidianamente, è risultato positivo al Covid-19. positivo a Formia, il titolare di un’azienda L’Azienda sanitaria locale è intervenuta tempestivamente presso la rivendita per gli accertamenti di rito e disporre la sospensione dell’attività. Una società che conta almeno venti dipendenti, senza considerare tutti gli acquirenti e operatori ittici con i quali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) E’ stato ricoverato allo Spallanzani di Roma in condizioni serie. Ildi un’azienda didi, un 50enne che acquista direttamente dairi del Golfo e serve una serie di attività commerciali delle cittadine del sud pontino oltre a proporre aste diquotidianamente, è risultatoal-19., ildi un’azienda L’Azienda sanitaria locale è intervenuta tempestivamente presso laper gli accertamenti di rito e disporre la sospensione dell’attività. Una società che conta almeno venti dipendenti, senza considerare tutti gli acquirenti e operatori ittici con i quali ...

Con oggi, primo giorno di scuola, è partito il servizio di call center dell’ospedale Gaslini di Genova, hub regionale della rete sanitaria a supporto del sistema scolastico. Sono 52 le telefonate rice ...

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.212(+ 39rispetto a ieri ...

