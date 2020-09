Corrado Tedeschi: 'Evans e Davis, vi svelo il loro Kind of blue' (Di lunedì 14 settembre 2020) Mettere Kind of blue sul piatto, tuffarsi tra quelle note; ed è facile dimenticare tutto ciò che c'è dietro. Ad esempio, luci e ombre dei protagonisti di quell'impresa discografica che ha segnato la ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 settembre 2020) Mettereofsul piatto, tuffarsi tra quelle note; ed è facile dimenticare tutto ciò che c'è dietro. Ad esempio, luci e ombre dei protagonisti di quell'impresa discografica che ha segnato la ...

Al Parenti "Note in bianco e nero"

Il 15 settembre alle 20.30 al Parenti va in scena Note in bianco e nero. Il 15 settembre 2020, a quarant’anni esatti dalla morte di Bill Evans, Corrado Tedeschi presterà voce e corpo al personaggio im ...

Il 15 settembre 2020, a quarant'anni esatti dalla morte di Bill Evans, Corrado Tedeschi presterà voce e corpo al personaggio im ...