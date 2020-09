Conte agli studenti: Siamo con voi, ma fate la vostra parte (Di lunedì 14 settembre 2020) Alla vigilia del rientro a scuola, il premier Conte invia un videomessaggio su Facebook: «Un augurio a studenti, insegnanti, personale scolastico. Sarà un momento di intensa emozione, lo vivrò anche ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 settembre 2020) Alla vigilia del rientro a scuola, il premierinvia un videomessaggio su Facebook: «Un augurio a, insegnanti, personale scolastico. Sarà un momento di intensa emozione, lo vivrò anche ...

Agenzia_Ansa : #Scuola, domani al via per per 5,6 milioni di studenti. Il premier, in un messaggio su Fb, rivolge un ringraziament… - Agenzia_Ansa : ?? Il messaggio del premier Conte a studenti, insegnanti e famiglie alla vigilia della riapertura delle scuole #ANSA - SkyTG24 : Il messaggio di Giuseppe #Conte agli studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale ?? - GiancarloGarci6 : RT @sarasarli: Fatemi capire il presidente #Conte non può mandare messaggio di auguri agli studenti a #DomenicaIn e poi #Salvini puo andar… - simoneruvioli : RT @sarasarli: Fatemi capire il presidente #Conte non può mandare messaggio di auguri agli studenti a #DomenicaIn e poi #Salvini puo andar… -