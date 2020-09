Caldoro a Salerno: “Detesto un salernitano e il suo clan ristretto” (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “In questi giorni ho detto che amo Salerno ma detesto un salernitano ed il suo clan. Quello ristretto, quello dell’oppressione e del padrinaggio”. Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania. “Per Salerno – dice al Polo Nautico – ho garantito lavoro concreto. Io ho finanziato il porto con 70 milioni, per le banchine, opere infrastrutturali necessarie mentre De Luca si è occupato del tetto di Zaha Hadid e della sua opera bella ma certamente meno importante”. “Io ho fatto nascere – aggiunge – Facoltà di Medicina, finanziato il ripascimento della costa, garantito risorse per le infrastrutture come mai era capitato prima. Anche su ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “In questi giorni ho detto che amoma detesto uned il suo. Quello ristretto, quello dell’oppressione e del padrinaggio”. Così Stefano, candidato presidente del centrodestra in Campania. “Per– dice al Polo Nautico – ho garantito lavoro concreto. Io ho finanziato il porto con 70 milioni, per le banchine, opere infrastrutturali necessarie mentre De Luca si è occupato del tetto di Zaha Hadid e della sua opera bella ma certamente meno importante”. “Io ho fatto nascere – aggiunge – Facoltà di Medicina, finanziato il ripascimento della costa, garantito risorse per le infrastrutture come mai era capitato prima. Anche su ...

DottVicidomini : @eizaghi @ilgiornale @grotondi Non dire sciocchezze caldoro l unico che ha saputo fare de nulla ha fatto scomparire… - DottVicidomini : De Luca ricatta per i voti i dipendenti della Salerno pulita e poi il distanziamento su spiaggie non c è Vai c… - Clotild75026688 : @RaffoSarnataro Sai il problema qual'e´? Che dovendo scegliere tra Caldoro e la Ciarambino voterò per il meno peggi… - andpellegrino : Caldoro “A Salerno bisogna scrivere pagine di verità”. “Quale sarebbe stata la carriera di De Luca senza Michelange… - RegioCampania : Regionali Campania, Caldoro con Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini a Salerno -