Calciomercato Verona – Affari e trattative 14 settembre (Di lunedì 14 settembre 2020) Affari e trattative mercato Verona – Alle porte dell’inizio del campionato di serie A 2020/2021 il Verona continua a lavorare sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione di Juric Pessina si avvicina a piccoli passi Il Milan ha abbandonato l’idea di portare il giovane centrocampista, classe ’97, Matteo Pessina in rossonero. Matteo Pessina è rientrato all’Atalanta dopo l’ultima stagione in prestito all’Hellas Verona e il club nerazzuro ha valutato il centrocampista 20 milioni di euro. Il Verona sta lavorando al suo ritorno con la maglia gialloblù per averlo nuovamente con un prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista Matteo Pessina ha già espresso la propria volontà al trasferimento in maglia ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020)mercato– Alle porte dell’inizio del campionato di serie A 2020/2021 ilcontinua a lavorare sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione di Juric Pessina si avvicina a piccoli passi Il Milan ha abbandonato l’idea di portare il giovane centrocampista, classe ’97, Matteo Pessina in rossonero. Matteo Pessina è rientrato all’Atalanta dopo l’ultima stagione in prestito all’Hellase il club nerazzuro ha valutato il centrocampista 20 milioni di euro. Ilsta lavorando al suo ritorno con la maglia gialloblù per averlo nuovamente con un prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista Matteo Pessina ha già espresso la propria volontà al trasferimento in maglia ...

