Calciomercato, affare Inter-Genoa. Sorpresa Lazio, inserimento del Bologna, mossa Samp e svincolato all'Udinese (Di lunedì 14 settembre 2020) La settimana si è aperta con il botto sul fronte Calciomercato, sono in arrivo altri acquisti per le squadre di Serie A. Il campionato è ormai alle porte, per le trattative ci sarà invece tempo fino ai primi giorni di ottobre. La sessione entra sempre più nel vivo e le prossime due settimane saranno decisive. Ecco tutto nel dettaglio. ESTERO – Il Manchester City potrebbe abbandonare la pista Koulibaly del Napoli. Secondo As, la società di Pep Guardiola avrebbe offerto 89 milioni di euro più cinque di bonus all'Atletico Madrid per il difensore Gimenez, la clausola rescissoria è di 120 milioni di euro. Lucas Vazquez sta per lasciare il Real Madrid. Secondo Marca super offerta da una squadra del Qatar. Valutazioni in corso da parte del calciatore. Il Manchester United è alla ricerca di un attaccante.

mirkocalemme : #Roma e #Napoli si sono ulteriormente avvicinate all'accordo per #Milik: manca l'ok di #ADL (che non è mai un detta… - DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, ecco #Fazio. E il #Napoli pensa a #Nandez nell'affare-#Ounas - BombeDiVlad : ???? DALLA #SPAGNA - #ManchesterUnited, molto vicino #Reguilon del #RealMadrid ?? Le novità sull’affare… - AFiorentina360 : RT @violanews: Il Milan non molla Chiesa: i rossoneri non vogliono malumori con la Fiorentina per l'affare Rebic - - sportli26181512 : Roma, Cristante può entrare nell'affare Izzo: La Roma è alla ricerca di un centrale di difesa: Chris...… -