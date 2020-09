Arrivano i podcast tematici di Sky TG24 su sito, Spotify e Spreaker (Di lunedì 14 settembre 2020) Aprirsi a nuovi linguaggi e pubblici, sempre con l’accuratezza e l’imparzialità di Sky TG24. Con questo spirito la testata all news di Sky produrrà dal 14 settembre 2020 un nuovo servizio di podcast.Non solo un semplice bulletin con le principali notizie del tg, saranno realizzati infatti tanti podcast tematici, che racconteranno l’attualità da una prospettiva più laterale. Un... Leggi su digital-news (Di lunedì 14 settembre 2020) Aprirsi a nuovi linguaggi e pubblici, sempre con l’accuratezza e l’imparzialità di Sky. Con questo spirito la testata all news di Sky produrrà dal 14 settembre 2020 un nuovo servizio di.Non solo un semplice bulletin con le principali notizie del tg, saranno realizzati infatti tanti, che racconteranno l’attualità da una prospettiva più laterale. Un...

Podcast Spazio Transnazionale - Ritorno a scuola al tempo del Covid

Per il quotidiano di via Solferino ha raccontato ai lettori del Corriere la scuola italiana al tempo della pandemia le abbiamo chiesto una riflessione su questa fase storica appunto dallo da un al rit ...

