Ameba mangia cervello uccide 13enne in Florida (Di lunedì 14 settembre 2020) Tanner Lake Wall, 13enne della Florida, è morto a causa di un'Ameba mangia cervello. Il Naegleria fowleri, entrato nel suo naso dopo una nuotata in un lago Tragedia in Florida, Stati Uniti, dove un bambino di 13 anni, Tanner Lake Wall, è morto a causa di un'Ameba mangia cervello, entrata nel suo naso dopo una nuotata in un lago. Il piccolo è deceduto il 2 agosto scorso. Solo in questi giorni i suoi genitori hanno trovato la forza di raccontare quanto successo alla stampa locale. Il responsabile della tragedia è stato il Naegleria fowleri, un parassita che entra nel corpo attraverso il naso, può migrare nel cervello lungo il nervo olfattivo fino a distruggere il tessuto ...

