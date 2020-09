Al via le repliche di Montalbano su Rai1 contro il GF Vip | il 14 settembre si parte con Una faccenda delicata

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) La rete ammiraglia schiera il suo cavallo di battaglia per contrastare la concorrenza. Dal 14ripartono ledisu, l’inossidabile fiction campione di ascolti. Come vi avevamo annunciato, il commissario sarebbe dovuto tornare in onda di sabatoil debutto di Tu Sì Que Vales. La Rai ha però “risparmiato” lo s, muovendoil lunedì sera alla sua solita fascia oraria. Stasera, il personaggio interpretato da Luca Zingaretti sfida la prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 proponendo la puntata Una. Andata in onda per la prima volta nel febbraio 2016, la storia è tratta dai racconti Una...