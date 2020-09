Al Bano non riesce a superare il lutto : “E’ sempre nel mio cuore” (Di lunedì 14 settembre 2020) Al Bano Carrisi pronto a risposare Loredana Lecciso Al Bano Carrisi di recente si è lasciato andare ad una lunga intervista a GrandHotel. Il cantate ha parlato molto di come ha trascorso gli ultimi mesi di questo 2020. A causa della pandemia dovuta da Covid 19, l’artista ha dovuto rimandare tutti i suoi concerti al prossimo anno, con la speranza che la situazione migliori. Durante il lockdown si è preso cura molto della sua persona, perdendo molto peso e ritrovando la serenità accanto a Loredana Lecciso. Come tutti sanno, la coppia nel 2018 si era allontana ma nel mese di aprile si sono riavvicinati. A testimoniarlo, non solo le sue parole dette a Domenica in a Giugno, ma anche le varie foto postate dalla Lecciso che confermano il ritorno di fiamma. Al Bano e Loredana sarebbero pronti anche a convolare a ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 14 settembre 2020) AlCarrisi pronto a risposare Loredana Lecciso AlCarrisi di recente si è lasciato andare ad una lunga intervista a GrandHotel. Il cantate ha parlato molto di come ha trascorso gli ultimi mesi di questo 2020. A causa della pandemia dovuta da Covid 19, l’artista ha dovuto rimandare tutti i suoi concerti al prossimo anno, con la speranza che la situazione migliori. Durante il lockdown si è preso cura molto della sua persona, perdendo molto peso e ritrovando la serenità accanto a Loredana Lecciso. Come tutti sanno, la coppia nel 2018 si era allontana ma nel mese di aprile si sono riavvicinati. A testimoniarlo, non solo le sue parole dette a Domenica in a Giugno, ma anche le varie foto postate dalla Lecciso che confermano il ritorno di fiamma. Ale Loredana sarebbero pronti anche a convolare a ...

Mara Venier è tornata negli studi Rai Fabrizio Frizzi per inaugurare la stagione di Domenica In 2020/2021. Accolta dalla canzone di Vasco Rossi Eh Già, ha dedicato la nuova edizione della trasmissione ...

Romina Power ricorda la sorella Taryn morta di leucemia: “Oggi sarebbe stato il tuo compleanno”

Romina Power ricorda la sorella Taryn nel giorno in cui avrebbe compiuto 67 anni. È morta lo scorso 27 giugno, dopo aver combattuto una battaglia contro la leucemia. “Questo giorno sarà sempre special ...

