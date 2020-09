Tempesta d’amore, casting news: Linda esce di scena a sorpresa! (Di domenica 13 settembre 2020) Brutte notizie sono da poco arrivate dal fronte tedesco di Tempesta d’amore! Dopo la partenza improvvisa di Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann), un altro amatissimo personaggio uscirà infatti presto di scena lasciando un grande vuoto in quel del Fürstenhof…Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: tra Bela e Lucy esplode l’amore! E Paul…Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Linda viene lasciata da André Dirk provoca André alle spalle di Linda, Tempesta d’amore © ARD Christof ArnoldEntrata in scena in uno dei momenti più drammatici della sua famiglia – il coma di Christoph (Dieter Bach) – Linda ... Leggi su tvsoap (Di domenica 13 settembre 2020) Brutte notizie sono da poco arrivate dal fronte tedesco did’amore! Dopo la partenza improvvisa di Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann), un altro amatissimo personaggio uscirà infatti presto dilasciando un grande vuoto in quel del Fürstenhof…Leggi anche:d’amore, anticipazioni italiane: tra Bela e Lucy esplode l’amore! E Paul…Ecco di chi si tratta!d’amore, anticipazioni puntate tedesche:viene lasciata da André Dirk provoca André alle spalle did’amore © ARD Christof ArnoldEntrata inin uno dei momenti più drammatici della sua famiglia – il coma di Christoph (Dieter Bach) –...

