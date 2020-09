Salviamo le bambine

(Di domenica 13 settembre 2020) In America Latina il tasso di gravidanze tra le minori di 15 anni sta aumentando, ma in molti paesi è vietato loro abortire. È urgente superare la paura di parlare di diritti riproduttivi ed educazione sessuale. Leggi

Un giorno del 2015 Rosana ha portato sua figlia di dieci anni all'ospedale, in Paraguay. La bambina vomitava e aveva dolori allo stomaco. Non era la prima volta che la faceva visitare. Diversi medici ...