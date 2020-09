Riaperture scuole | il messaggio di Conte a studenti | docenti e personale scolastico

(Di domenica 13 settembre 2020) Il Presidente del Consigliosi è rivolto aglidelledi ogni ordine e grado in occasione della grande riapertura dopo l’emergenza Covid-19. Per moltein Italia, il 14 settembre sarà il grande giorno, quandosi reincontranno dopo 7 mesi di lontananza. IldiIl Presidente del Consigliolancia und’incoraggiamento ai giovani guardando verso il futuro che si può costruire, grazie anche agli insegnamenti tratti dalla scuola. “La scuola vi consente di coltivare i sogni che realizzerete quando sarete donne e uomini adulti“, dice e poi prosegue: “Vi aiuta a comprendere che prima di ogni ...

Un grazie «anche ai dirigenti e a tutto il personale della scuola" arriva da Giuseppe Conte nel sottolineare che "in questi mesi estivi non vi siete fermati un attimo e avete lavorato tantissimo per ...Alla vigilia della riapertura delle scuole, Giuseppe Conte non nasconde che "ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all'inizio", ma sottolinea anche, in un messaggio su Fb che "sarà un momento di ...