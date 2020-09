Milik-Juventus, perché l'affare farebbe comodo a tutti (Napoli compreso) (Di domenica 13 settembre 2020) La Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il partente Gonzalo Higuain. Potrebbe tornar di moda Arek Milik. Leggi su 90min (Di domenica 13 settembre 2020) Laè alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il partente Gonzalo Higuain. Potrebbe tornar di moda Arek

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Milik ha deciso di rimanere a Napoli per andare via a zero tra un anno, questo allontana Dzeko dalla Juventus - mirkocalemme : Per #Milik sono arrivate offerte da #Lipsia, #Leverkusen e un interesse della #Fiorentina: tutte rispedite al mitte… - news24_napoli : Il Corriere dello Sport sull’intreccio Juventus-Napoli-Roma: “Milik… - napolista : Gazzetta: Milik, la Roma offre al Napoli 15 milioni più bonus o prestito con riscatto Il club giallorosso non molla… - OffSidePage_ : RT @OffSideAccount: ?? #PrimePagine Sportive |#13Settembre Seguici anche su #Instagram ???? -