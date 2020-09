Juve, operazione risparmio: altri 25 milioni tra plusvalenze e tagli. Chi rischia l'addio (Di domenica 13 settembre 2020) La Juventus vuole liberarsi di altri 25 milioni di euro lordi di ingaggi: via Khedira, Pjaca e De Sciglio Leggi su 90min (Di domenica 13 settembre 2020) Lantus vuole liberarsi di25di euro lordi di ingaggi: via Khedira, Pjaca e De Sciglio

MILIK NAPOLI ROMA – Arek Milik è fuori dal progetto del Napoli. Il bomber polacco sembrava destinato alla Juventus, ma con l’esonero di Sarri e l’arrivo di Pirlo la situazione è cambiata. Su di lui c’ ...

Vidal-Inter, passi da gigante: pronto l’addio al Barcellona

VIDAL INTER ADDIO BARCELLONA - Il cileno rinuncerà all'ultimo anno di contratto col Barcellona pur di unirsi all'Inter: Conte lo aspetta VIDAL INTER ADDIO BARCELLONA – Arturo Vidal e l’Inter si avvici ...

