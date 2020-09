I fratelli Bianchi chiedono l’isolamento in carcere per paura di ritorsioni (Di domenica 13 settembre 2020) Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli, i tre arrestati insieme a Belleggia (che però si trova ai domiciliari) con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, sono in isolamento nel carcere di Rebibbia. I tre per 14 giorni devono restare in celle diverse, sia per salvaguardare le indagini evitanto che parlino tra loro sia perché rimangano a distanza dagli altri detenuti per il periodo previsto dalle misure contro il Coronavirus. Ma l’isolamento potrebbe continuare. Richiesto proprio da loro, spiega il Messaggero: L’alert è scattato dopo che i legali dei tre presunti assassini, hanno chiesto al giudice e ai vertici del Dap, la Penitenziaria, di tenere conto delle circostanze dell’arresto e dei rischi connessi,per tutelare l’incolumità dei loro assistiti «che ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Gabriele e Marcoe Mario Pincarelli, i tre arrestati insieme a Belleggia (che però si trova ai domiciliari) con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, sono in isolamento neldi Rebibbia. I tre per 14 giorni devono restare in celle diverse, sia per salvaguardare le indagini evitanto che parlino tra loro sia perché rimangano a distanza dagli altri detenuti per il periodo previsto dalle misure contro il Coronavirus. Ma l’isolamento potrebbe continuare. Richiesto proprio da loro, spiega il Messaggero: L’alert è scattato dopo che i legali dei tre presunti assassini, hanno chiesto al giudice e ai vertici del Dap, la Penitenziaria, di tenere conto delle circostanze dell’arresto e dei rischi connessi,per tutelare l’incolumità dei loro assistiti «che ...

Ultime Notizie dalla rete : fratelli Bianchi Perché i fratelli Bianchi non erano già in carcere? Corriere della Sera Willy, i fratelli Bianchi chiedono l'isolamento in carcere: hanno paura delle ritorsioni

COLLEFERRO (ROMA) I fratelli Gabriele e Marco Bianchi, così come Mario Pincarelli, i giovani di Artena in carcere per l'omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, si trovano ormai da una settimana in ...

